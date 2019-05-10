شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة طبقا للتوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر نيسان/ أبريل مرتفعا بمقدار0.2% شهريا ،طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.6 %.

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.3% ، هذا البيان سلبي للدولار الأمريكي.