شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه قبيل تصريحات "جيروم باول"رئيس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، يأتي هذا الارتفاع أيضا قبيل تصريحات "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ،وبيانات هامة عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى97.47 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.35 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.29 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعدما قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الصين خرقت الاتفاق الذي تم التوصل إليه فى المفاوضات مع الولايات المتحدة ،وتعهد بعدم التراجع عن فرض الرسوم الجديدة ما لم تتوقف الحكومة الصينية عن الخداع.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم جولة جديدة من المحادثات التجارية بين مسؤولي أكبر اقتصادين فى العالم فى العاصمة الأمريكية واشنطن ،حيث يزور الولايات المتحدة حاليا وفد رفيع المستوي بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هو".

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تركز الأسواق المالية العالمية فى الوقت الحالي على مدى نجاح المفاوضون الصينيون فى إقناع البيت الأبيض بالتراجع عن تنفيذ زيادة الرسوم الجمركية يوم الجمعة ، فى خطوة تمهد لعقد اتفاق تجاري شامل.

وبخلاف المحادثات التجارية ، يترقب المستثمرين بحلول الساعة 12:20 بتوقيت جرينتش تصريحات "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ، وبيانات هامة عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال نيسان/أبريل.

يصدر مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال نيسان/أبريل من ارتفاع بنسبة 0.6% فى آذار/مارس ،ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.3% بالقراءة السابقة.

وتصدر طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي فى 4 أيار/مايو المتوقع 215 ألف ، وسجلت القراءة السابقة تقدم 230ألف.