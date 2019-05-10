شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى 4 أسابيع قبل بدء المحادثات التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، وذلك قبل بدء جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.9% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أدنى مستوى منذ 11 نيسان/أبريل الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالفترة الصباحية يوم الخميس على وشك تكبد ثالث خسارة خلال الأربع جلسات الأخيرة ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الحمراء.

قال الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" يوم الأربعاء إن الصين خرقت الاتفاق الذي تم التوصل إليه فى المفاوضات مع الولايات المتحدة ،وتعهد بعدم التراجع عن فرض الرسوم الجديدة ما لم تتوقف الحكومة الصينية عن الخداع.

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تأتي تلك التصريحات قبل بدء جولة جديدة من المحادثات التجارية بين المسؤولين الأمريكيين ووفد صيني رفع المستوى بقيادة نائب رئيس الدولة الصيني "ليو هو" يزور الولايات المتحدة حاليا.

تبدأ المحادثات فى وقت لاحق اليوم على أن تنتهي غدا الجمعة على حسب ما تم الإعلان عنه رسميا ،وتنتظر الأسواق المالية مدى نجاح المفاوضون الصينيون فى إقناع البيت الأبيض بالتراجع عن تنفيذ زيادة الرسوم الجمركية يوم الجمعة ، فى خطوة تمهد لعقد اتفاق تجاري شامل.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ، مسجلة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 1.0% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 0.7% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.2%.