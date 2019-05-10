شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه والأنظار على محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، يأتي هذا الارتفاع مع تركيز المستثمرين على شراء الأصول الآمنة ، قبل انطلاق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.25% حتى الساعة 10:38 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,283.75$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,280.65$،وسجلت أعلى مستوي 1,285.57$ ، وأدنى مستوي 1,279.63$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.25% ، فى أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,291.48$ للأونصة.

انخفضت هذا الأسبوع بشدة احتمالات توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق قريب ينهي حربهما التجارية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى العزوف عن الأصول ذات المخاطر العالية، والتركيز على شراء الأصول الآمنة.

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انخفضت تلك الاحتمالات بعد اتهام البيت الأبيض بكين بالتراجع عن الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المفاوضات التجارية ، وهدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" برفع الرسوم الجمركية الحالية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار$ بداية من غدا الجمعة ،مع فرض رسوم على بضائع أخرى إذا لم يكن هناك اتفاق.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن الصين خرقت الاتفاق الذي تم التوصل إليه فى المفاوضات مع الولايات المتحدة ،وتعهد بعدم التراجع عن فرض الرسوم الجديدة ما لم تتوقف الحكومة الصينية عن الخداع.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فى العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ، حيث يزور الولايات المتحدة حاليا وفد صيني رفيع المستوى بقيادة نائب مجلس الدولة الصيني "ليو هو".

المعلن استمرار المحادثات على مدار يومي الخميس والجمعة ،حيث تركز الأسواق حاليا على مدى نجاح المفاوضون الصينيون فى إقناع البيت الأبيض بالتراجع عن تنفيذ زيادة الرسوم الجمركية يوم الجمعة ، فى خطوة تمهد لعقد اتفاق تجاري شامل.