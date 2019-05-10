شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيؤدى تراجع التضخم إلى تخفيض أسعار الفائدة؟.. بنك استثمار يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أظهرت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع معدل التضخم السنوى انخفض على أساس سنوى نسبيًا من 14.2% فى مارس إلى 13% فى إبريل، وفى الوقت نفسه تباطأ التضخم الحضرى من 0.8% على أساس شهرى فى مارس إلى 0.5% فى إبريل.

وأظهر التضخم لإجمالى الجمهورية نفس النمط، حيث انخفض معدل التضخم السنوى من 13.8% على أساس سنوى فى مارس إلى 12.5% فى إبريل، وانخفض التضخم على أساس شهرى من 0.9% فى مارس إلى 0.4% فى أبريل.

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وقال بنك الاستثمار شعاع، إن الخضراوات سجلت زيادة بنسبة 29.3% على أساس سنوى، ما ساهم بنحو 4.1% فى إجمالى التضخم السنوى، وعلى أساس شهرى، سجلت الفواكه زيادة بنسبة 12.9%، وأرجع ذلك إلى الزيادة فى أسعار الليمون والموز ما تسبب فى مساهمة هذا البند بحوالى 0.4% من إجمال التضخم على أساس شهرى.

ورجح شعاع، أن يبقى البنك المركزى على أسعار الفائدة على حالها حتى نهاية العام، وذلك فى ظل المتوقع أن تؤدى مواسم رمضان والعيد ويتبعها إجراءات الضبط المالى إلى استمرار الضغوط التضخمية، مضيفًا أن البنك قد يفكر فى إجراء تخفيض لأسعار الفائدة بحلول نوفمبر أو ديسمبر إذا كان المشهد العام داعمًا لذلك.