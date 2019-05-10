هل تراجعت الصين عن تعهداتها؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر من الحكومة الأمريكية وثلاثة مصادر أخرى مطلعة من القطاع الخاص، إن واشنطن تلقت برقية من الصين في وقت متأخر من يوم الجمعة تحتوي على تعديلات لمسودة اتفاقية تجارية التي تقع في نحو 150 صفحة، من شأنها تقويض المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم التي استمرت شهوراً.

وقالت المصادر ل«رويترز» إن المسودة حفلت بتراجعات من جانب الصين قوضت المطالب الأساسية للولايات المتحدة.

وفي كل جزء من الأجزاء السبعة لمسودة الاتفاقية التجارية، ألغت الصين تعهداتها بتغيير قوانين لتسوية شكاوى رئيسية دفعت الولايات المتحدة لشن حرب تجارية، ومن بينها سرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية والأسرار التجارية، ونقل التكنولوجيا قسرياً، وسياسة المنافسة، والوصول للخدمات المالية، والتلاعب في العملة.

وجاء رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة يوم الأحد، حيث توعد بزيادة الرسوم على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% اعتباراً من يوم الجمعة خلال زيارة مقررة لنائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، إلى واشنطن لاستئناف المحادثات التجارية.

وتفريغ المسودة من لغة قانونية ملزمة، ضربة مباشرة لأهم الأولويات بالنسبة للممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، الذي يرى أن تغيير القوانين الصينية مهم للتحقق من الامتثال بعد سنوات مما وصفه المسؤولون الأمريكيون بوعود إصلاح خاوية.

وضغط لايتهايزر من أجل وضع آلية تطبيق أشبه بتلك المستخدمة في العقوبات الاقتصادية، مثل تلك المفروضة على كوريا الشمالية أو إيران، بدلاً من اتفاقية تجارية تقليدية. وقال مصدر مطّلع من واشنطن «يقوض ذلك الهيكل الأساسي للاتفاقية». (رويترز)