شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للشحن» تطلق رحلاتها إلى مطار تشانجي في سنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجتسية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، أمس، عن إطلاق رحلات شحن جديدة من مركز عملياتها الرئيسي في أبوظبي إلى مطار تشانجي الدولي في سنغافورة، ومنه إلى مطار هو شي منه في فيتنام، قبل عودتها إلى أبوظبي مرة أخرى.

ويؤكد إطلاق الرحلات الأسبوعية الجديدة على التزام الاتحاد بتوفير خدمات ربط سلسة عبر مركز عملياتها الرئيسي في أبوظبي، وتقديم خدماتها المتميزة إلى هاتين الوجهتين اللتين تعتبران من اهم مراكز الشحن على مستوى منطقة المحيط الهادئ في آسيا.

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