«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على ميناء فريزر ساري دوكس الكندي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت موانئ دبي العالمية، أمس، أنها اتفقت على شراء ميناء فريزر ساري دوكس الكندي من صندوق تابع لمجموعة «ماكواري».

وقالت الشركة إن قيمة الصفقة تقل 2.5% عن صافي قيمة أصول موانئ دبي العالمية في 31 ديسمبر/‏ كانون الأول 2018، وهو ما يقل عن 300 مليون دولار وفقاً لحسابات (رويترز). وسيجري الاستحواذ على الميناء عبر شركة استثمار كندية تابعة لموانئ دبي العالمية يملك صندوق ودائع واستثمارات كيبيك 45% منها.

وتوقعت موانئ دبي العالمية إغلاق الاتفاق قبل نهاية النصف الأول. ويجري الاستحواذ على المرفأ من «ماكواري انفراستراكتشر بارتنرز »وهو صندوق يديره قسم البنية التحتية والأصول العقارية في ماكواري. وتشغل موانئ دبي العالمية ميناء حاويات في وسط فانكوفر وآخر في برنس روبرت.

وقالت موانئ دبي العالمية، إن «فريزر ساري دوكس »يقع في فانكوفر الكبرى وهو أحد الموانئ الرئيسية في المدينة لاستيراد الصلب.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية: «نلحظ طلباً متزايداً من عملائنا على المنشآت متعددة الأغراض في المنطقة. نعتقد أن« فريزر ساري دوكس يملك البنية التحتية الملائمة والموقع المناسب لتلبية هذا الطلب».

ويضم المرفأ مرسى بطول 1200 متر وفناء على مساحة نحو 189 فداناً، وفي 2018 ناول أكثر من مليون طن من الحبوب و250 ألف حاوية مكافئة قياس 20 قدماً.