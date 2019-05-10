ملخص الخبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **ارتفعت قيمة تجارة إمارة أبوظبي من الألمنيوم والنحاس إلى 3.4 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، بنمو 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء. وشكلت تجارة الألمنيوم والنحاس نحو 9.5% من إجمالي التجارية السلعية غير النفطية للإمارة خلال يناير وفبراير.

**تنضمّ علامة سيلفرسي إلى رويال كاريبيان وسيليبريتي كروزس وأزامارا كلوب كروزس، بعد أن وقع اختيارها على شركة «سفين» للسياحة في دبي لتمثّل مبيعات «سيلفرسي» وأنشطتها التسويقية في تسع بلدان في المنطقة.

**أعلن فندق وسبا أنانتارا القرم الشرقي، في أبوظبي، عن تعيين خالد الشرباصي مديراً عاماً جديداً للفندق.