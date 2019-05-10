شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة سداد كفالة نقفي تنتهي اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول قضائي إنه تم منح عارف نقفي، مؤسس «أبراج»، مهلة لدفع كفالة قدرها 15 مليون جنيه استرليني قضت بها محكمة في لندن، على أن تنتهي المهلة اليوم. وجرى إلقاء القبض على نفقي في بريطانيا الشهر الماضي. وفي الثالث من مايو، قضت محكمة وستمنستر بالإفراج عن نقفي بكفالة 15 مليون جنيه استرليني، وضمانة أخرى 650 ألف جنيه استرليني، إضافة إلى تسليم جواز سفره ، وتحديد إقامته ، وارتداء جهاز تتبع إلكتروني. (رويترز)

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