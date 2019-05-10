9.6 مليار تسهيلات للمؤسسات الخدمية وغير الربحية خلال 3 أشهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي في الإمارات لقطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية 9.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2019 في خطوة تعكس الأهمية التي يحظى بها القطاع الذي يتولى القيام بخدمات مهمة للمجتمع. وتشكل التسهيلات التي حصلت عليها المؤسسات الخدمية وغير الربحية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 91% من إجمالي التسهيلات الممنوحة لها من قبل الجهاز المصرفي طوال العام 2018 والبالغة قيمتها 10.5 مليار درهم.

وبلغت حصة المؤسسات الخدمية وغير الربحية نحو 10% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة والتي وصلت قيمتها إلى 1.529 تريليون درهم مع نهاية شهر مارس من العام الجاري.

وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن استمرار الدعم للقطاع أسهم في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للمؤسسات الخدمية وغير الربحية إلى مستوى 158.5 مليار درهم مع نهاية شهر مارس الماضي. وكان إجمالي رصيد التسهيلات المالية لقطاع المؤسسات الخدمية وغير الربحية أغلق عند مستوى 148.8 مليار درهم تقريبا خلال العام 2018 مقارنة مع 138.3 مليار درهم في العام 2017.(وام)