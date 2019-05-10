افتتاح استوديو «شوبا العقارية» في لندن

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افتتحت «شوبا العقارية» مكتبها الرئيسي في ماي فير، بارك لين 92 في العاصمة البريطانية لندن، خلال حفل إطلاق ناجح استضافه «بي إن سي مينون»، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة «شوبا العقارية».

واستقبل «استوديو شوبا العالمي» عند انطلاقته في 1 مايو/‏ أيار، أكثر من 220 ضيفاً من كبار الشخصيات، مع تحويل الاستوديو إلى مكتب مخصص للمبيعات والتسويق يعرض العلامة التجارية ل«شوبا العقارية»، ومشروعها «شوبا هارتلاند»، المجمّع السكني الفاخر والمتكامل في قلب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي.

واشتملت فئات الحضور على ممثلين عن العلامات التجارية الفاخرة، ومطوّري المشاريع العقارية، ومجتمع ماي فير المحلي. واستضاف «بي إن سي مينون»، و«ماي فير تايمز»، الفعالية الرسمية لإطلاق المكتب التي أتاحت للضيوف أيضاً فرصة للقاء كبار الموظفين، بمن فيهم رئيس الشركة جوسنا هدجي، والرئيس التنفيذي للتسويق تيرثانكار جانجولي. وأطلق استوديو شوبا العالمي على مساحة 4800 قدم مربعة لتحقيق أهداف استراتيجية تشمل عرض العلامة التجارية «شوبا العقارية» في المملكة المتحدة، كما يساعد إنشاء مكتب رئيسي في لندن على تحقيق خطة «شوبا العقارية»، لضمان إدراجها في بورصة لندن.