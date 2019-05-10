أعلى مستوى للتضخم في الصين منذ 6 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت البيانات الرسمية الصادرة في الصين ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال ‏إبريل/‏ نيسان الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر، في حين ارتفع معدل تضخم أسعار الجملة بأسرع وتيرة له منذ 4 أشهر.وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مؤشر أسعار المستهلك سجل في إبريل الماضي 2.5% سنوياً مقابل 2.3% خلال مارس/‏ آذار الماضي، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ ‏أكتوبر/‏ تشرين الأول الماضي.

وسجل المؤشر الفرعي لأسعار الغذاء زيادة بنسبة 6.1% سنوياً خلال إبريل الماضي مقابل 4.1% خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي 0.1% مقابل 0.4% في‏ مارس الماضي.

من ناحية أخرى أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 0.9% سنويا خلال إبريل الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% خلال مارس الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 0.6% فقط.

في المقابل ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% شهريا خلال إبريل/‏‏ نيسان الماضي.

(د ب أ)