رؤية سوفت من أكبر الرابحين من طرح «أوبر» بأرباح 3 مليارات دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتوقع أن يصبح صندوق رؤية سوفت من أكبر الرابحين من طرح «أوبر» بأرباح قد تصل إلى 3 مليارات دولار.

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وأوضح تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن صندوق التكنولوجيا العملاق «رؤية سوفت» قد يكون من بين أكبر الفائزين في طرح شركة النقل التشاركي «أوبر»، حيث يتوقع تقييما يتراوح بين 80 و90 مليار دولار عندما تبدأ أسهمها في التداول.

ولفتت الصحيفة الى أن الربح الورقي لـ»رؤية سوفت» يبلغ حوالي 3 مليارات دولار في نحو 16 شهرا. ويتوقع أن تقيم «أوبر» حاليا بقيمة بين 80 مليار دولار و90 مليار دولار. واشترى «رؤية سوفت» حصة من الشركة في 2018 تبلغ 15% بقيمة 7.7 مليارات دولار.

وعدت الصحيفة أن المكاسب الكبيرة واحدة من أكبر الانتصارات التي حققها صندوق الرؤية حتى الآن.