شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد للطيران تشغّل رحلات بين العين وجدة في العشر الأواخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تعتزم الاتحاد للطيران تسيير رحلة يومية مباشرة بين مدينة العين في دولة الإمارات ومدينة جدة في المملكة العربية السعودية وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل. حيث ستقلع الرحلات خلال الفترة من 26 مايو الجاري وحتى 4 يونيو المقبل لتلبية الطلب المتزايد لمؤدي مناسك العمرة.

وسيتم تشغيل هذه الرحلات على متن طائرة «A

330»في أوقات مناسبة للضيوف حيث سيكون موعد الإقلاع في فترتي الظهر والعصر بين الجهتين.

وقال أحمد محمد القبيسي، نائب أول للرئيس للشؤون الحكومية والدولية بمجموعة الاتحاد للطيران: «يسرنا أن نوفر هذه الخدمة خلال شهر رمضان لتسهيل رحلة العمرة لمقيمي مدينة العين والاستمتاع بأداء المناسك في أوقات مناسبة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل».

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