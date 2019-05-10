«مجموعة الإمارات» تواصل الربحية بـ 2.3 مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت مجموعة الإمارات أمس عن مواصلتها تحقيق الأرباح وتوسيع عملياتها للسنة الحادية والثلاثين على التوالي.

وأظهر التقرير المالي السنوي 2018/ 2019، الذي أطلقته مجموعة الإمارات أمس أن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019 بلغت 2.3 مليار درهم، بانخفاض نسبته 44% مقارنة بالسنة الماضية.

وبلغت عوائد المجموعة 109.3 مليار درهم بنمو 7% عن نتائج العام الماضي، وسجلت الأرصدة النقدية 22.2 مليار درهم بانخفاض نسبته 13% نتيجة للاستثمارات الضخمة في مختلف الأعمال، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الكبيرة ومدفوعات ملياري درهم حصة أرباح السنة السابقة.

أعلنت مجموعة الإمارات عن تقديم 500 مليون درهم، حصة المالكين من الأرباح، إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: لم يأت أداؤنا بمقدار طموحنا خلال السنة المالية 2018/ 2019 التي كانت صعبة، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضاً مع تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسية.

كما يبدو أن الارتفاع في الطلب العالمي على الشحن الجوي مقارنة بالعام السابق قد اتخذ اتجاهاً عكسياً، وقد شهدنا أيضاً ضعفاً في الطلب على السفر، خصوصاً في منطقتنا، ما أثّر في كل من «دناتا» و«طيران الإمارات».

وأضاف سموه: نواصل العمل بذكاء وبجدية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص، فكل دورة عمل تختلف عن غيرها. لقد تمثّل هدفنا دائماً في إنشاء أعمال مربحة ومستدامة وموثوق بها في دبي، وواصلنا انتهاج هذه المبادئ في جميع قراراتنا واستثماراتنا. وفي السنة المالية 2018/ 2019، استمرت ربحية طيران الإمارات ودناتا للسنة الحادية والثلاثين على التوالي، وحققتا نمواً في جميع عملياتهما واستثمرتا في مبادرات وبنى أساسية من شأنها ضمان استمرار نجاحنا في المستقبل.

واستثمرت المجموعة خلال السنة المالية 2018/ 2019 نحو 14.6 مليار درهم، لشراء طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات ومرافق وتقنيات حديثة، وبما يفوق كثيراً استثمارات السنة الفائتة التي بلغت 9 مليارات درهم.

ففي فبراير/شباط، أعلنت طيران الإمارات عن التزام بشراء 40 طائرة A330-900 و30 طائرة A350-900، بقيمة 78.5 مليار درهم بموجب اتفاقية مع إيرباص، ستبدأ في تسلمها اعتباراً من 2021 و2024 على الترتيب. وسوف تتسلم أيضاً 14 طائرة أخرى من طراز A380 من 2019 حتى نهاية عام 2021، وبذلك يصل إجمالي طلبياتها من طراز A380 إلى 123 طائرة.

وشملت استثمارات دناتا الرئيسية خلال السنة المالية المنقضية ما يلي: شراء عمليات كوانتاس للتموين و«سناب فريش» في أستراليا، وعمليات شركة «121 إنفلايت كيترينغ» في الولايات المتحدة، وشراء بقية الأسهم لتصبح مالك شركة دبي إكسبريس، وشركة فريت ووركس ذ.م.م. وحصة أغلبية 51٪ في شركة بولور لوجيستكس ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة، وبناء منشآت جديدة لمناولة البضائع والأدوية في بلجيكا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وسنغافورة وباكستان. بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة السياحة الألمانية تروبو Tropo وحصة أغلبية في BD4travel، وهي شركة توفر حلول تكنولوجيا معلومات لقطاع السفر قائمة على الذكاء الاصطناعي.

وسجّل إجمالي أعداد العاملين في أكثر من 120 شركة تابعة لمجموعة الإمارات، زيادة بنسبة 2% ليبلغ 105286 شخصاً، ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية. واستأثرت دناتا بمعظم هذه الزيادة نتيجة عمليات التملك التي أنجزتها وتوسعات عملياتها العالمية.

واستطرد سمو الشيخ أحمد بن سعيد قائلاً: واصلنا خلال السنة المالية 2018/ 2019 تركيزنا على ضبط التكاليف، مع توسيع أعمالنا وتنمية عائداتنا في ذات الوقت. وقد تمكنا بفضل ترشيد أنشطة التوظيف واعتماد تقنيات وهيكلية عمل جديدة، من تحسين الإنتاجية وضبط ارتفاع تكلفة العمالة.

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تصريحه بالقول: من الصعب التكهن بما سيكون عليه الأداء في السنة المقبلة، لكن كلاً من طيران الإمارات ودناتا في وضع جيد يؤهلهما للتغلب على مختلف العوائق، ومواصلة المنافسة بقوة وتحقيق النجاح في السوق العالمية. ينبغي علينا المضي قدماً، لذا فإننا نستثمر في موظفينا وفي التكنولوجيا والبنى التحتية لمساعدتنا في المحافظة على قدراتنا التنافسية. ونظراً إلى كوننا شركة مسؤولة، فإننا نستثمر مختلف الموارد لدعم المجتمعات والمبادرات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البرية، وكذلك احتضان المواهب والابتكارات التي ستدعم صناعتنا في المستقبل.

871 مليون درهم الأرباح

98 ملياراً إيرادات الناقلة السنوية بنمو 6%

دبي:”الخليج 365”

نجحت طيران الإمارات في زيادة عائداتها بنسبة 6% إلى 97.9 مليار درهم. وانعكست قوة العملة الأمريكية مقابل عملات معظم الدول التي تعمل فيها طيران الإمارات سلباً على الأرباح بقيمة 572 مليون درهم، وذلك على النقيض تماماً من التأثير الإيجابي للعملة على أرباح العام السابق بقيمة 661 مليون درهم.

وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 8% مقارنة مع السنة المالية 2017/‏ 2018. فقد شهد متوسط أسعار وقود الطائرات ارتفاعاً آخر بنسبة 22% خلال السنة المالية بعد ارتفاعه بنسبة 15% في السنة السابقة. ومع ارتفاع مشتريات الوقود بنسبة 3% تماشياً مع زيادة السعة، فقد سجلت قيمة فاتورة الوقود ارتفاعاً كبيراً بنسبة 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة لتبلغ 30.8 مليار درهم. وهذه أكبر فاتورة وقود سنوية لطيران الإمارات على الإطلاق، حيث أصبح الوقود يشكل الآن 32% من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 28% في السنة السابقة، وبقي محتفظاً بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية.

وعلى خلفية أسعار الوقود العالية وضغوط المنافسة المتصاعدة، والتأثيرات غير المواتية لأسعار صرف العملات، أعلنت طيران الإمارات عن تحقيق أرباح صافية قدرها 871 مليون درهم في السنة المالية 2018/‏ 2019، بانخفاض نسبته 69% عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي نسبته 0.9%.

ونقلت طيران الإمارات 58.6 مليون راكب، بنمو 0.2%. ومع نمو السعة المقعدية بنسبة 4%، فقد سجل إشغال المقاعد نسبة 76.8%. وجاء الانخفاض البسيط في نسبة إشغال المقاعد مقارنة بمستوى السنة السابقة البالغ 77.5% نتيجة لتأثير تباطؤ اقتصادات المنطقة على الطلب على السفر، والمنافسة القوية في العديد من الأسواق.

وساهمت الزيادة في أسعار السوق ونظام الفئات السعرية المتباينة في دعم معدل العائد على الراكب لكل كم RPKM عن مستواه في السنة السابقة بنسبة 3% إلى 26.2 فلس (7.1 سنت أمريكي)، وذلك على الرغم من التأثير المعاكس جزئياً لقوة العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الأخرى.

وخلال السنة المالية، تمكنت طيران الإمارات من ترتيب 14.2 مليار درهم لتمويل توسعات أسطولها، وذلك باستخدام مختلف الهيكليات التمويلية المتاحة، مثل القروض لأجل والتمويل والتأجير التشغيلي.

وكشاهد على تزايد اعتماد طيران الإمارات على سوق التمويل الهيكلي اليابانية، فإن طائرات البوينج 777-300ER الست التي تسلمتها خلال السنة المالية، جرى تمويلها بالتأجير التشغيلي الياباني (JOLCO) وبما زاد على مليار دولار. وبلغ إجمالي تمويلات طيران الإمارات من السوق اليابانية منذ عام 2014 وحتى اليوم على 28 مليار درهم.

وجمعت طيران الإمارات في عام مارس/‏آذار، 600 مليون دولار من إصدار صكوك شركات لتمويل طائرتي A380، في حين تم تمويل طائرات A380 الخمس الأخرى بمزيج من عقود التأجير التشغيلي، وعقود تأجير معتمدة من وكالة الصادرات الأوروبية ECA، وعقود تمويل تشغيلي من خلال مؤسسات استثمارية وبنوك من كوريا وألمانيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط.

واختتمت طيران الإمارات سنتها المالية بمستوى صحي في أرصدتها النقدية حيث بلغت 17.0 مليار درهم.

وحافظت العائدات المتأتية من المناطق الست التي تعمل فيها على توازنها، حيث لم تزد مساهمة أي منطقة بمفردها على 30% من العائدات الكلية. واحتلت أوروبا المركز الأول حيث بلغت العائدات المتأتية منها 28.3 مليار درهم بنمو 6% عن عوائد السنة السابقة. وجاءت منطقة شرق آسيا وأوقيانوسيا (أستراليا ونيوزيلندا) في المركز الثاني وبعائدات 26.6 مليار درهم بنمو 5% عن سنة 2017/‏ 2018. وسجلت منطقة الأمريكتين عوائد قدرها 14.5 مليار درهم بنمو 8%. وتراجعت عوائد منطقة الخليج والشرق الأوسط 3% إلى 8.3 مليار درهم، وارتفعت عوائد منطقة إفريقيا 9% إلى 10.2 مليار درهم. كما ارتفعت عوائد منطقة غرب آسيا والمحيط الهندي 6% إلى 8.1 مليار.

وواصلت طيران الإمارات التركيز على رفاه وراحة عملائها، فأدخلت خلال السنة الماضية تحسينات على خدماتها ومنتجاتها في الأجواء وعلى الأرض وفي الفضاء السيبراني. وشملت أبرز هذه التطورات: اكتمال برنامج بقيمة 150 مليون دولار لتجديد أسطول بوينج 777-200LR وتزويدها بمقاعد جديدة أوسع في درجة رجال الأعمال وتحديث الدرجة السياحية بالكامل. وإطلاق منتجات فاخرة جديدة في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال تم تطويرها بالتعاون مع علامات تجارية عالمية باورز آند ويلكينز وبولجاري وبايريدو.

وواصلت الإمارات للشحن الجوي تحقيق أداء قوي في سوق تسودها منافسة شديدة مع تراجع الطلب عالمياً، وساهمت بنسبة 14% من إجمالي عوائد الناقلة المتأتية من النقل.

وفي سوق الشحن، التي تواجه ضغوطاً شديدة على العائدات وتراجعاً في الطلب، سجلت عوائد قسم الشحن في طيران الإمارات 13.1 مليار درهم بنمو نسبته 5% عن السنة السابقة، في حين سجل إجمالي كميات الشحن المنقولة نمواً بنسبة 1% إلى 2.7 مليون طن.

وواصلت حصيلة الشحن لكل طن كيلومتري FTKM ارتفاعها للسنة الثانية على التوالي، حيث سجلت نمواً 3%، ما يجسد قدرة الإمارات للشحن الجوي على الاحتفاظ بعملائها وكسب عملاء جدد. تشغل الإمارات للشحن الجوي، أسطولاً من 12 طائرة بوينج 777F.

وسجلت فنادق الإمارات، عوائد 669 مليون درهم، بانخفاض 10% في سوق تسودها منافسة حادة ومتصاعدة، في دولة الإمارات، ما أثّر على متوسط أسعار الغرف ومعدلات الإشغال.

وتجاوزت السعة الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن حاجز 63 ملياراً لتصل إلى 63.3 مليار طن كيلومتري متاح ATKM، ما عزز مكانتها كأكبر ناقلة جوية دولية في العالم. وقد زادت السعة خلال السنة المالية 3%. وتسلمت طيران الإمارات 13 طائرة جديدة، ومن المقرر أن تتسلم الناقلة طائرة ال777 التالية في عام 2020، عندما تستقبل الطائرة الأولى من طلبية البوينج 777X.

وخلال السنة المالية أيضاً، خرجت 11 طائرة من الخدمة، ما وصل بعدد الأسطول في نهاية مارس/‏آذار 2019 إلى 270 طائرة. وللمرة الثانية، فإن دخول وخروج 24 طائرة، يعد من أكبر عمليات الإحلال التي تتم خلال سنة مالية واحدة، ما حافظ على معدل عمر الأسطول عند 6.1 سنة.



14 ملياراً العائدات بنمو 10%

أرباح تاريخية لـ «دناتا» عند 1.4 مليار

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دبي:”الخليج 365”

حققت دناتا خلال السنة المالية 2018/‏ 2019 أعلى أرباح منذ بدء عملياتها، حيث بلغت أرباحها 1.4 مليار درهم، بما في ذلك المكاسب الناجمة عن صفقة لمرة واحدة، حيث باعت دناتا حصتها البالغة 22% في مجموعة هوج روبنسون HRG لإدارة السفر التي استحوذت عليها مجموعة أميكس Amex لأعمال السفر. ومن دون هذه المعاملة لمرة واحدة، فإن أرباح دناتا تكون قد انخفضت 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

بلغ إجمالي عوائد دناتا 14.4 مليار درهم بنمو 10%. ويعكس ذلك استمرار توسع أعمالها في أقسام عملياتها الأربعة، من خلال النمو الذاتي والمحافظة على عملائها، وكذلك نتيجة فوزها بعقود جديدة واستحواذات. وساهمت العمليات الخارجية خلال السنة المالية المنقضية بنسبة 70% من إجمالي عوائد دناتا.

وواصلت دناتا إرساء أسس للنمو المستقبلي باستثمار 1.1 مليار درهم في منشآت ومعدات جديدة، وعمليات تملك شركات، واستخدام تقنيات متقدمة وتطوير الموارد البشرية.

وارتفعت تكلفة دناتا التشغيلية خلال السنة المالية بنسبة 11% إلى 13.1 مليار درهم، ما يعكس تأثير النمو العضوي عبر مختلف أعمالها، إضافة إلى إدماج التملكات الجديدة، وبشكل خاص عبر عملياتها للمطارات الدولية وقسم التموين.

وبلغت أرصدة دناتا النقدية 5.1 مليار درهم، بنمو 4%. وحققت الشركة 1.4 مليار درهم من عملياتها خلال السنة المالية 2018/‏ 2019. ويتماشى ذلك مع تحسن الأرصدة النقدية للشركة ويضعها في موقع قوي لتمويل استثماراتها.

وسجلت عوائد دناتا لخدمات المطار، بما في ذلك مناولة الركاب والشحن، نمواً بنسبة 2% لتصل إلى 3.2 مليار درهم.

وبقيت أعداد الطائرات التي قدمت لها دناتا خدمات المناولة في دولة الإمارات ثابتة عند 211 ألف طائرة، وذلك نتيجة للتحديات التي يواجهها قطاع الطيران في المنطقة والتي تركت تأثيراتها في عملائها من شركات الخطوط الجوية. وسجلت كميات الشحن انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% إلى 727 ألف طن بسبب انخفاض الطلب في سوق الشحن الجوي عالمياً.

وعززت دناتا، خلال السنة المالية، مكانتها في صناعة الشحن، حيث اشترت مزيداً من أسهم «دبي إكسبرس»، و«فريت ويركس»، وحصة أغلبية 51% في «بولور لوجيستكس، الإمارات» التي تعمل في ست دول.

وتملكت دناتا حصة أغلبية في شركة دوبز، الفائزة بحاضنة «انطلاق» في دبي. وتقوم الشركة بتوصيل أمتعة القادمين إلى دبي، وجمع أمتعة المسافرين من دبي ونقلها إلى كاونترات إنهاء إجراءات السفر، وإصدار بطاقات صعود الطائرة.

وارتفعت عوائد قسم عمليات المطارات الدولية في دناتا بنسبة 5% إلى 4 مليارات درهم، نتيجة لنمو حجم العمليات وفتح مراكز جديدة، والفوز بعقود جديدة. ولا تزال عمليات المطارات العالمية تمثل أكبر قطاع للأعمال في دناتا من حيث المساهمة في العائدات. وارتفع عدد الطائرات التي تمت مناولتها بنسبة 9% إلى 488 ألف طائرة، وسجلت كميات الشحن التي تمت مناولتها نمواً أيضاً بنسبة 1% إلى 2.4 مليون طن.

وفازت دناتا بأكثر من 100 عقد جديد في أسواق رئيسية، شملت الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وإيطاليا، وترافق ذلك أيضاً مع المحافظة على عملائها الحاليين.

واستثمرت دناتا أيضاً في توسيع عمليات الشحن خلال السنة المالية 2018/‏ 2019. وافتتحت منشأة حديثة في مطار بروكسل الدولي (بلجيكا)، بمساحة بلغت 14 ألف متر مربع، وأطلقت حلول شحن متخصصة عبر منشآتها في دالاس (الولايات المتحدة الأمريكية)، ولندن هيثرو (المملكة المتحدة)، وأديليد (أستراليا)، وكراتشي (باكستان). كما قامت بتحديث منشآتها القائمة في سنغافورة، وأمستردام (هولندا). وتلبية لنمو الطلب من قبل العملاء، استثمرت دناتا في توسيع عملياتها في جاتويك ومانشستر (المملكة المتحدة)، وافتتحت منشآت شحن حديثة في مطاري إسلام أباد ومولتان (باكستان)، تضمّنت أول نظام تخزين واسترجاع آلي في باكستان.

كما استثمرت دناتا في منشآت مخصصة لمناولة الأدوية توفر أعلى قدرة على نقل الأدوية في المملكة المتحدة، وهولندا، وأستراليا، وسنغافورة. ويتجلى تميز وجودة خدمات المناولة التي توفرها الشركة في نيلها شهادات وجوائز مرموقة شملت اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات مناولة الأدوية CEIV في دبي وتورنتو، وشهادة اعتماد التوزيع الجيد للمنتجات الدوائية في لندن وزيورخ.

ورفعت دناتا حصتها إلى 70% في «إيربورت هاندلينج»، الشركة الإيطالية للمناولة الأرضية، كما فازت مجدداً بعقد المناولة الأرضية والشحن في مطار زيورخ الدولي حتى 2025، ما يتيح لها خدمة العملاء بسلاسة. وفي أمريكا الشمالية، أطلقت الشركة خدمات مناولة أرضية وشحن في لوس أنجلوس، كما بدأت خدمة الركاب في مطار نيويورك «جيه إف كيه» الدولي.

وبلغت عوائد دناتا لتموين الطائرات 2.6 مليار درهم بنمو كبير نسبته 23%. وقامت الشركة بتحميل ما يزيد على 70 مليون وجبة طعام إلى العملاء من شركات الخطوط الجوية، بنمو 27%.

وجاءت هذه النتائج بفضل استحواذين رئيسيين: شراء دناتا عمليات تموين الطائرات التابعة لكوانتاس «كيو كيترينج ليميتد»، و«سناب فريش ليميتد»، والاستحواذ على شركة «121 إنفلايت كيترينج» في الولايات المتحدة الأمريكية وإضافة عملاء جدد، وتوسيع شراكات قائمة، خصوصاً في دولة الإمارات، ورومانيا، وجمهورية التشيك، وإيطاليا.

وافتتحت دناتا خلال العام منشأة تموين حديثة في كانبيرا (أستراليا)، مساحتها 2000 متر مربع وبطاقة إنتاجية تزيد على 60 ألف وجبة شهرياً. وفي أمريكا الشمالية، أطلقت دناتا عمليات في نيويورك، وناشفيل، وأورلاندو، عقب استحواذها على شركة «121 إنفلايت كيترينج». وسوف تبدأ الشركة عملياتها في مرافق خاصة في بوسطن وهيوستن وفانكوفر خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة، كما ستبني مزيداً من المنشآت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت عوائد دناتا لخدمات السفر نمواً بنسبة 9% إلى 3.7 مليار درهم. وسجلت قيمة الصفقات الإجمالية الأساسية TTV لخدمات السفر المباعة نمواً بنسبة 2% إلى 11.5 مليار درهم.

ويعكس هذا الأداء قدرة دناتا على الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من قطاعات السفر وخدمة عملائها، ما يعوض جزئياً تباطؤ الطلب على سفريات الشركات والأفراد في المملكة المتحدة، ودولة الإمارات، أكبر سوقين للشركة.

ودخلت دناتا، خلال السنة المالية 2019/‏2018، السوق الألمانية ووسعت خدمات السفر في أوروبا عقب استحواذها على «تروبو Tropo»، وهي شركة سياحية تروج برامجها من خلال وكلاء السفر عبر الإنترنت ووكالات السفر المستقلة. كما استحوذت على حصة أغلبية في «بيج داتا فور ترافل» BD4travel، وهي شركة تقنية حائزة على جوائز تقدم حلول تكنولوجيا معلومات قائمة على الذكاء الاصطناعي في صناعة السفر.

وطورت دناتا عمليات مراكز الاتصال الخاصة بها، حيث أكملت بناء منشأتها الثانية في كلارك (الفلبين)، كما اشترت منشأة في بلجراد. وأصبحت بذلك تخدم 14 موقعاً في دولة الإمارات، وصربيا، والفلبين، والهند، والمملكة المتحدة.

ونجحت الشركة، بفضل إمكاناتها وقدراتها، في تمديد عقودها مع عملاء رئيسيين، بما في ذلك توقيع عقد جديد مدته خمس سنوات مع الاتحاد للطيران تقوم بموجبه بتشغيل عمليات مركز الاتصال الخاص بالناقلة حول العالم.