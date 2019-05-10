شكرا لقرائتكم خبر عن مبنى متعدد الطوابق في «غرفة دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن بدء أعمال تشييد مبنى متعدد الطوابق يضم مواقف للسيارات، بالإضافة إلى العديد من المرافق المتنوعة كالمكاتب والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية، حيث يعد المبنى الجديد استكمالاً لمقر الغرفة الرئيسي في ديرة.

ويتوقع إتمام أعمال التشييد والإنشاء في غضون عامين، وسيتم خلال هذه الفترة توفير مواقف خاصة للموظفين والمتعاملين الزائرين.

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