شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتماسك بمستوى 70 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماسكت أسعار النفط أمس رغم مخاوف بشأن تصاعد معركة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماسكت أسعار النفط أمس رغم مخاوف بشأن تصاعد معركة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتم تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند 69.91 دولار للبرميل منخفضة 0.7% مقارنة مع سعر التسوية السابقة، ولكنه سرعان ما عكس مساره إلى الارتفاع 0.24% بدعم من انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو/ أيار.

العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تماسكت بدورها عند 62 دولاراً للبرميل.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من مؤشرات على شح الإمدادات العالمية على خلفية تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة «أوبك» وحلفاؤها بما في ذلك روسيا. (رويترز)

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