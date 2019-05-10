181 مليوناً أرباح «طاقة».. والإيرادات تنمو 1%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



حققت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، عائدات بلغت 4.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019، وقالت الشركة: إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بلغت 2.4 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعزو الشركة هذه الزيادة إلى الأداء القويّ لقسم النفط والغاز بزيادة قدرها 162 مليون درهم. وبلغت أرباح الفترة 181 مليون درهم، بتراجع 40% مقارنة ب 304 ملايين درهم خلال فترة المقارنة من عام 2018. وحافظ إجمالي السيولة في نهاية الربع الأول من عام 2019 على قوته عند 13 مليار درهم.

وانخفض إجمالي الدين بمبلغ 907 ملايين درهم؛ حيث نُسب هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى السداد المُجدول لديون المشروع، رافقه انخفاض متزامن في معدل الفائدة المدفوعة بقيمة 123 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس الإدارة: نجحنا في تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من هذا العام، وتواصل الشركة إبداء المرونة في نموذج أعمالها على الرغم من مختلف التحديات الخارجية. كما أننا سعداء جداً بإحراز التقدم في أولوياتنا الاستراتيجية من خلال المحافظة على استقرار رأس المال مع خفض مستوى الديون الإجمالية.

وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة،: إن ما حققناه من نتائج خلال الربع الأول من هذا العام هو خير دليل على أننا ننفذ استراتيجيتنا بنجاح؛ فالتحسينات التي أدخلناها على أدائنا التشغيلي إلى جانب الانخفاض المستمر في إجمالي الديون يثبتُ بأننا نسير على الدرب الصحيح؛ لتعزيز القيمة التي نقدمها لأصحاب المصلحة وتحقيق النمو المستقبلي.