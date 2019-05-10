شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات للاستثمار، وهو مصرف خاص، أمس عن استقالة خالد سفري من منصب الرئيس التنفيذي للبنك بشكل فوري.

وقال ممثل عن مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار: ساهم خالد سفري من خلال منصبه كرئيس تنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار في ترسيخ مكانة البنك كشريك موثوق لكافة العملاء الراغبين بالحفاظ على ثرواتهم وتنميتها. وسيعلن بنك الإمارات للاستثمار عن اسم الرئيس التنفيذي الجديد للبنك في الوقت المناسب.

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