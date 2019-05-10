بحث دفع التدفقات الاستثمارية بين الإمارات والبرتغال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت العاصمة أبوظبي، يوم أمس، أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال.

ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي، موسى عبدالواحد الخاجه، سفير الدولة لدى البرتغال، ومن الجانب البرتغالي فيرناندا فيريرا دياز، المديرة العامة لإدارة الأنشطة الاقتصادية في وزارة الاقتصاد البرتغالية.

وضم وفد دولة الإمارات المشارك مسؤولين وممثلين من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات شبه الحكومية.

رحب موسى عبدالواحد الخاجه - في مستهل الاجتماع - بفيرناندا فيريرا دياز، وأعضاء الوفد المرافق لها، في دولة الإمارات، مؤكداً حرص الدولة واهتمامها بتعزيز وتطوير العلاقات مع جمهورية البرتغال، بما يعكس طموحات وتطلعات القيادتين والشعبين الصديقين في البلدين، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأكد أن العلاقات الإماراتية - البرتغالية تتميز بالقوة والمتانة، ولها جذور تاريخية عميقة، لافتاً إلى دور البلدين في رسم طرق التجارة وإدارتها عبر العصور القديمة والمتوسطة والحديثة، ما يعطي طابعاً خاصاً للعلاقات بينهما، ويشكل حافزاً رئيسياً للعمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، بما فيها السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي وتوفر الفرص الكبيرة والخبرات المتميزة التي يمتلكها الجانبان في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود، وتنظيم المزيد من اللقاءات بين البعثات التجارية والاستثمارية لمختلف الجهات المعنية من الجانبين، بما يسهم في دفع عجلة التدفقات الاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال إلى مستويات جديدة تلبي الطموحات المنشودة.

وأعرب موسى الخاجه عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية البرتغال لتأكيدها المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي الذي يمثل فرصة لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى تشجيع الاستثمار، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار بين البلدين، لافتاً إلى أن تأكيد أكثر عن 190 دولة مشاركتها في المعرض، يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص ورجال الأعمال البرتغاليين، للتواصل والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة أثناء انعقاد المعرض.

وأعربت رئيسة الوفد البرتغالي عن شكرها وتقديرها لحكومة دولة الإمارات على كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال، مؤكدة حرص حكومة البرتغال على تطوير روابط الصداقة والتعاون وتوثيقها مع دولة الإمارات التي تحظى بمكانة متميزة في المنطقة والعالم.

وأوضحت أن هناك مجالات وفرصاً عدة للتعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الاستثمار وقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والرياضة والثقافة والأغذية والزراعة، بما يعود بالمنفعة المشتركة على شعبي البلدين الصديقين.

وفي ختام اجتماع اللجنة المشتركة، وقع الجانبان مذكرتي تفاهم، الأولى بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمعهد البرتغالي للجودة، وقعها عن الجانب الإماراتي موسى عبد الواحد الخاجه. فيما وقعها عن الجانب البرتغالي أنطونيو ميرا دوس سانتوس، رئيس المعهد البرتغالي للجودة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة ووزارة الاقتصاد البرتغالية للتعاون في مجال السلامة الغذائية، وقعها ممثلاً عن الجانب الإماراتي سفير الدولة لدى البرتغال، فيما وقعها عن الجانب البرتغالي بيدرو جاسبار، المفتش العام لهيئة السلامة الاقتصادية والغذائية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والبرتغال 342 مليون دولار أمريكي عام 2017. ويبلغ مجموع الرحلات الجوية الأسبوعية للركاب بين البلدين 14 رحلة «تنفذها طيران الإمارات» وتستغرق مدة الرحلة الجوية المباشرة بين إمارة دبي ولشبونة نحو 8 ساعات، و15 دقيقة. (وام)