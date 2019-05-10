«إياتا»: عودة نمو الطلب على الشحن الجوي في مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف: ”الخليج 365”



قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن بيانات الأسواق العالمية للشحن الجوي أظهرت زيادة مستويات الطلب بنسبة 0.1% خلال شهر مارس/‏ آذار 2019.

وتُعتبر هذه الزيادة تحسناً ملحوظاً عن انكماش 4.9% في فبراير/‏ شباط، غير أنّ الطلب، بناءً على الأرقام المعدّلة سنوياً، ما زال منخفضاً 1.5% على مدار العام الماضي.

وباستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، شهدت جميع المناطق نمواً في الطلب على أساس سنوي في مارس/‏ آذار.

وكشفت الناقلات الجوية في الشرق الأوسط عن زيادة كميات الشحن الجوي 1.3% خلال الشهر المذكور، علماً بأن ذلك ترافق مع ارتفاع سعة الشحن في المنطقة بنسبة 3.8%. ويتضح الآن وجود اتجاه هبوطي واضح في الطلب الدولي المعدل موسمياً على الشحن الجوي، لا سيّما مع إسهام الانخفاض في أحجام الشحن الجوي الصادرة والواردة في أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في هذا الانخفاض في الأداء.

وحققت شركات الطيران الإفريقية أسرع معدلات النمو بنسبة 6%. وانخفضت أحجام الشحن الجوي الدولي المعدّل موسمياً عن الذروة التي حققتها في منتصف عام 2017، لكنّها، وعلى الرغم من ذلك، لا تزال أعلى بنسبة 30% من أدنى مستوى سجلته في أواخر عام 2015. وقد سجلت السعة نمواً قدره 15.2% على أساس سنوي.

من جهتها، سجّلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في معدّل الطلب 3.6%. وبالنظر إلى ضعف ظروف التصنيع بالنسبة للمصدرين في ألمانيا، والغموض المرافق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيمكن اعتبار أداء شهر مارس نتيجة إيجابية.وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ انخفاضاً في الطلب على الشحن بنسبة 3.4% خلال مارس، غير أنّ هذا يُعتبر تحسناً ملحوظاً عن معدل انخفاض النمو الذي بلغ 12% خلال الشهر السابق.