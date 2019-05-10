انطلاق معرض رمضان والعيد بـ «إكسبو خورفكان» بمشاركة 45 مركزاً ومحلاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



ضمن فعاليات مهرجان رمضان الشارقة الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً، في كل مدن ومناطق الإمارة، انطلق «معرض رمضان والعيد» في مركز إكسبو خورفكان الذي تستمر فعالياته حتى الخامس من شهر يونيو/ حزيران المقبل.

ويهدف المعرض إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وقطاع تجارة التجزئة في المنطقة الشرقية بشكل عام، ومدينة خورفكان على وجه الخصوص، حيث يشارك فيه 45 محلاً ومركزاً تجارياً تقدم لجمهور المتسوقين خلال ليالي الشهر الفضيل، وأيام عيد الفطر السعيد، نخبة من أبرز العلامات التجارية في العالم التي تعرض منتجاتها بأسعار تنافسية، وخصومات كبيرة تصل إلى نحو 75% ما يشكل فرصة كبرى للمتسوقين للحصول على أفضل المنتجات بأرخص الأسعار.

كما يسعى المعرض إلى تقديم دعم مجاني للأسر المنتجة حيث يمكنها عرض منتجاتها من البضائع المختلفة التي تضم أنواعاً من الملابس الشعبية والأدوات والمشغولات اليدوية التي تقوم هذه الأسر بتصنيعها، وعرضها على الجمهور، إضافة إلى المشروبات والمأكولات والأطباق الشعبية التي تعدها هذه الأسر، وتلقى إقبالاً كبيراً من المتسوقين.

ويضم المعرض ركناً خاصاً للعطور بأنواعها المحلية والعالمية الفاخرة بأسعار تنافسية، وقاعات مجهزة للطعام تعرض أشهى المأكولات المحلية، والعربية، والعالمية، كما يقدم باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية تشمل برامج تراثية وفنية ودينية، وركناً مخصصاً لألعاب الأطفال، إضافة إلى سحوبات يومية على جوائز مجزية خصصتها إدارة المعرض للزوار.

وقال خليل المنصوري مدير إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورئيس لجنة المنطقة الشرقية للمهرجان: إن المعرض هذا العام يشهد إقبالاً كبيراً ومشاركة متميزة من قبل المراكز والمحال التجارية العاملة في المنطقة وخارجها، بسبب القرارات الجديدة التي اتخذتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في سبيل دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية، ومن أهمها قرارها بإعفاء المحال التجارية بمختلف فئاتها في المنطقة الوسطى والشرقية من رسوم الاشتراك في المهرجان، وكان لهذا القرار الحكيم أثره البالغ في إقبال المراكز والمحال التجارية على المشاركة في المعرض. مؤكداً في هذا السياق مشاركة 150 مركزاً ومحلاً تجارياً في فعاليات المهرجان في مختلف مدن ومناطق المنطقة الشرقية هذا العام.

وأشار المنصوري إلى أن طريق الشارقة - خورفكان الجديد ساهم في الإقبال الكبير على المشاركة في المعرض من قبل المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة من مختلف مناطق الإمارة، وليس من المنطقة الشرقية فحسب، حيث وفر الوقت والجهد والمشقة، واختصر المسافة على تجار قطاع التجزئة ما حفزهم على المشاركة في المعرض.