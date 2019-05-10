شكرا لقرائتكم خبر عن «دانة غاز»: لم نتخذ قراراً بالإدراج الثانوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت شركة «دانة غاز» بأنها لم تتخذ أي قرار بشأن إدراج أسهمها في بورصات عالمية، مشيرة إلى أنها تقوم بشكل دوري بتقييم جميع الخيارات التي من شأنها أن تعمل على إيجاد الهيكل الرأسمالي الأكثر كفاءة لها والذي يؤدي إلى تحقيق أعلى عائد استثماري لمساهميها، ويتضمن ذلك إمكانية الإدراج في أسواق مالية أخرى.

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