شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» تتيح استدعاء السيارة عن بعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بثت شركة «تيسلا» تسجيل فيديو يستعرض الجيل الجديد من تكنولوجيا المساعدة في إيقاف السيارة في أماكن الانتظار من خلال التحكم فيها عن بعد.

تطلق «تيسلا» على هذه التكنولوجيا اسم خاصية «الاستدعاء المعزز» وتتيح ليس فقط التحكم في السيارة عن بعد ، وإنما أيضا للسائق استدعاء السيارة عن بعد لتصل إلى حيث يقف. وأشار موقع «موتور تريند» إلى أن الجيل الجديد من هذه التكنولوجيا مازال في المرحلة التجريبية. (د.ب.أ)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تيسلا» تتيح استدعاء السيارة عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.