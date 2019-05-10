363.6 مليون أرباح «دبي لصناعات الطيران»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



سجلت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أرباحاً صافية خلال الربع الأول 2019 بنحو 99 مليون دولار (363.6 مليون درهم)، مقارنة مع 96 مليون دولار (352.6 مليون درهم) خلال الفترة المقابلة من العام 2018، وذلك بنمو نسبته 3.1%.

وبلغت إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول 2019 نحو 360 مليون دولار (1.32 مليار درهم)، بنمو 2.15%، مقارنة مع 352.4 مليون دولار (1.29 مليار درهم) في الربع الأول 2018.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 206.8 مليون دولار، مقارنة مع 176.2 مليون دولار، فيما وصلت الأرباح قبل الضريبة نحو 109.7 مليون دولار.

وبلغت إجمالي أصول الشركة بنهاية مارس الماضي نحو 14 مليار دولار، منها 11.8 مليار دولار كطائرات مؤجرة.

وبلغ هامش الربح قبل الضرائب في الربع الأول 2019 نحو 30%، فيما بلغ صافي الدين إلى حقوق المساهمين نحو 2.56 مرة.

ولدى «دبي لصناعات الطيران كابيتال» وحدة تأجير الطائرات، أسطول طائرات مملوكة ومدارة وقيد الطلب يضم نحو 355 طائرة من «إيرباص»، و«إيه تي آر»، و«بوينج»، بقيمة إجمالي تبلغ 13 مليار دولار.