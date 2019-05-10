لينكدإن: جهات التوظيف تتصفح ملفات الرجال أكثر من النساء

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كشف «تقرير لينكدإن لرؤى التنوّع الاجتماعي» والذي يتطرق إلى تفاعل الجنسين مع فرص العمل وكيفية إيجاد النساء لفرص عمل بطرق مختلفة، أن بداية رحلة البحث عن فرص العمل قد تكون متماثلة للرجال والنساء، لكنها تختلف عندما يتم التقدم إلى الوظيفة أو عندما يتم توظيفهم.

وكشفت البيانات أن جهات التوظيف تميل إلى مشاهدة ملفات الرجال على لينكدإن بوتيرة أكبر عندما تبحث تلك الجهات عن مرشحين للوظائف.

كما أن 13% من جهات التوظيف أقل ميلاً إلى استعراض ملف إحدى المرشحات عندما يظهر في نتائج البحث. لكن عندما تقوم جهات التوظيف بمراجعة ملفات المرشحين من الجنسين، فهي تجد أن النساء مؤهلات مثل الرجال تماماً، والفرصة متساوية لكي تتواصل تلك الجهات مع المرشحين من كلا الجنسين.