شكرا لقرائتكم خبر عن «نور كابيتال» تستعرض دعم رواد الأعمال خلال مؤتمر «انطلق من مصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
شاركت «نور كابيتال» في رعاية مؤتمر دور ريادة الأعمال في التنمية بين التحديات والتمويل، والذي عقد في القاهرة تحت شعار «انطلق من مصر». حيث عقد المؤتمر برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وحضور عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وعدد من خبراء الاقتصاد والتمويل ورجال ورواد الأعمال. ناقش المؤتمر المبادرات الحكومية في دعم رواد الأعمال لتوفير فرص العمل وتمكين الشباب، كما سلط الضوء على أهم فرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، كما تم عرض قصص نجاح عدد من المستثمرين ورواد الأعمال الشباب.
وضمن فعاليات المؤتمر، ناقش كل من عبدالله السويدي المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في نور كابيتال ومحمد حشاد مدير قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، الحلول والبدائل الاستثمارية المعدة لإدارة الأصول وأفضل خطط الاستثمار التي ترعاها وتقدمها نور كابيتال.
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