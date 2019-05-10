«دبي للخدمات المالية» تشارك في اختبارات شبكة الابتكار

دبي:”الخليج 365”

تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية المشاركة في أولى الاختبارات عبر الحدود التي تجريها الشبكة العالمية للابتكار المالي. وتضم الشبكة في الوقت الحالي 33 عضواً من الهيئات التنظيمية المالية العالمية والمؤسسات المعنية، بما فيها سلطة دبي للخدمات المالية. وتهدف الشبكة إلى تزويد شركات التكنولوجيا المالية بالأساليب الفاعلة للتواصل مع الهيئات التنظيمية عبر العديد من مناطق الاختصاص.

وقد استلم أعضاء الشبكة العالمية للابتكار المالي حول العالم 44 طلباً لإجراء اختبارات تجريبية عبر الحدود، كانت أغلبيتها من شركات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، حيث كان بمقدور 8 طلبات منها اجتياز مرحلة العرض الأولي. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية استقبلت 6 طلبات من هذا العدد الإجمالي، وتقوم حالياً بدراسة طلبين للمشاركة في الاختبارات التجريبية، يعودان لشركتي التكنولوجيا التنظيمية «أسينت ريج تيك» Ascent RegTech و«ستارلينج ترست» Starling Trust، إذ تعتمد الأولى على الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على تحديد المتطلبات التنظيمية وتغييرات الأنظمة الجارية واعتماد إدارة متكاملة للامتثال، بينما تستند الأخرى إلى علوم السلوكات التطبيقية، وقامت بتطوير منصة للتحليلات السلوكية التنبؤية، باستخدام تقنية تعلم الآلة وبيانات الاتصالات الإلكترونية.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «بصفتنا عضواً مؤسساً في الشبكة العالمية للابتكار المالي GFIN، يسرنا في السلطة الانضمام إلى كادر قوي من الجهات التنظيمية المتقدمة لدعم الشركات المبتكرة العاملة عبر مناطق الإاختصاص.

إن الاهتمام القوي الذي أبدته شركات التكنولوجيا التنظيمية «RegTech» على وجه الخصوص، للمشاركة في تطوير الاختبارات العابرة للحدود، يتيح لنا الفرصة للانخراط رسمياً في صياغة مستقبل عالم المال، بالتعاون مع مجموعة من أفضل الكفاءات. وإلى جانب ذلك، تعكس هذه الاختبارات التزامنا في السلطة إزاء دعم الابتكار في إمارة دبي والإمارات بشكل عام، بالاعتماد على المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية».