فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد المشروعات التى انتهت الحكومة من تنفيذها خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/ 2019، 51 مشروعاً بـ 5 محافظات، بتكلفة إجمالية مليار و 281 مليون و 600 ألف جنيه.

المشروعات التى تم الانتهاء منها، جاء توزيعها كالتالى : المشروعات التى تم الانتهاء منها، جاء توزيعها كالتالى : - 14 مشروعا بتكلفة 290.8 مليون جنيه بمحافظة القليوبية. - 13 مشروعا بتكلفة 278.1 مليون جنيه بمحافظة قنا. - 9 مشروعات بتكلفة 269.2 مليون جنيه بمحافظة دمياط. Advertisements - 10 مشروعات بتكلفة 178 مليون جنيه بمحافظة الأقصر. - 5 مشروعات بتكلفة 265.5 مليون جنيه بمحافظة الإسماعيلية.

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