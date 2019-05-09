شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ليختبر المقاومة المحورية 1.1250 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط فعالة للفترة القادمة، ويحتاج السعر لكسر مستوى 1.1180 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الرئيسية التي تبدأ عند 1.1100.

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