شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك مستقر بمنطقة إيجابية - تحليل – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 10.12 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 15.64 إلى 6.70) ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.05 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.12 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 11.16 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد