شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يتلون بالأحمر – تحليل – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.27% بما يعادل -1.12 نقطة ، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويقترب من الاستناد لمستوى الدعم 48.90 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 42.33 إلى 59.54) .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 48.90 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 46.41 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط