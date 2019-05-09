شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يعاود الانخفاض – تحليل – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد اعادة السهم لخط اتجاه رئيسي صاعد كان قد كسره في وقت سابق على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، استسلم لتلك الضغوط السلبية وانخفض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.83% بما يعادل -0.32 نقطة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 38.80 ، ليستهدف مستوى الدعم 37.28 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط