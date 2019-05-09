شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يواصل انخفاضه – تحليل – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليكسر بدوره مستوى الدعم 22.41 ، ويغلق على انخفاض في آخر جلساته بلغت نسبته -0.49% بما يعادل -0.11 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك وطيلة استقرار تداولات السهم القادمة أدنى مستوى 22.41 نتوقع له المزيد من الانخفاض ، ليستهدف مستوى الدعم 21.03 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط