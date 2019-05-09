شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين ميلاً هابطاً طفيفاً في طريقه لاختبار محتمل لمستوى 116.40، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 130.20 وتمتد إلى 147.34 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد