شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر اللايتكوين بالانخفاض بعد أن شكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة جيدة أمام محاولات السعر الإيجابية، بانتظار كسر مستوى 75.35 لتأكيد استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 69.80.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة سلبية ليعزز التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأهمية الثبات دون 84.30 لاستمرار الاتجاه الهابط المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط