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شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح السعودي الألماني تتراجع 83% بالربع الأول وإدارتها توصي بعدم توزيع أرباح عن 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المعلنة اليوم الخميس، تراجع أرباحها بـ 83.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 87.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى وجود أعمال تجديدات ببعض مستشفيات المجموعة وهو ما أدى إلى تأثر حركة المرضى مما أثر سلبيا على الإيرادات.
وتراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول إلى 350.2 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 395.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
كذلك ارتفعت تكلفة المرتبات بسبب توظيف المزيد من مقدمي الخدمة الطبية المهرة وبعض الاداريين المتميزين في المراكز الإدارية الرئيسية من أجل زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين رحلة المريض وتجربة المريض التي من شأنها بناء قاعدة أعلى للمرضى على مدار الفترة الزمنية.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي 2018، وذلك لدعم المشاريع التوسعية للشركة والاستمرار في تأهيل وتجديد مباني المستشفيات القائمة بالإضافة إلى قيام الشركة بتطوير وتحديث الأجهزة الطبية بالمستشفيات.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 20.2 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 64.9 مليون ريال في العام 2017.
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