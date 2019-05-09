شكرا لقرائتكم خبر عن "صافولا" تعتزم إنشاء برنامج صكوك بقيمة 5.3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة صافولا عن اعتزامها إنشاء برنامج صكوك إما بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس منشأة ذات غرض خاص داخل المملكة أو خارجها لغرض إصدار صكوك أولية أو ثانوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عملية إصدار الصكوك ستكون في جزء أو عدة أجزاء أو على مرحلة أو عدة مراحل أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب البرنامج، داخل المملكة بالريال السعودي.

ووفقاً للبيان، سيتم إصدار الصكوك بما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 5.3 مليار ريال سعودي لإجمالي قيمة إصدارات وأجزاء برنامج الصكوك في أي وقت من الأوقات.

هذا وقد صدرت موافقة مجلس إدارة الشركة، بتاريخ أمس الأربعاء، على تأسيس البرنامج وإصدار الصكوك بموجبه، كما صدرت موافقته على طرح الإصدار الأول بموجب البرنامج وفقاً لظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.

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وتجدر الإشارة إلى أن الطرح يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 6.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 84.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى زيادة المبيعات وهوامش الربحية، بالإضافة إلى انخفاض حصة المجموعة في خسائر شركات زميلة.

كذلك ارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 5.4 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 5.1 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.