شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات تهبط بأرباح "دار الأركان" 92.3% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح بنسبة 92.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 25.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 331.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى انخفاض مبيعات العقارات، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التشغيل وانخفاض أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة، الذي تم تعويضه بارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية.

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وتراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 823.7 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 2.79 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 117.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 436.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 508.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 553.4 مليون ريال في العام 2017.