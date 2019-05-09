التجارة: نظام الامتياز قريبا والتحول من النقد للالكتروني سيقضي على التستر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف وكيل وزارة التجارة والاستثمار للأعمال التجارية والاستثمار عبدالسلام المانع عن قرب صدور نظام الامتياز التجاري، مبينا أن تحول التعاملات من النقد إلى الالكتروني سيقضي على التستر والقضايا الناجمة منه، لافتا إلى العمل على تطوير محرك البحث للأسماء التجارية بموقع وزارة التجارة.

وأوضح أن منظومة وزارة التجارة والاستثمار تعمل مع الجهات الحكومية على توفير الممكنات وتقليص الإجراءات بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وقال: «وطننا يمتلك عددا من المقومات الاقتصادية التي تجعلها وجهة استثمارية عالمية». ولفت المانع خلال اللقاء المفتوح لمنظومة التجارة والاستثمار بغرفة مكة المكرمة مساء أمس الأول، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، وممثلي عدد من الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، إلى أن اللقاء يهدف إلى الاستماع إلى وجهات النظر من قبل القطاع الخاص بمكة المكرمة بما يسهم في ازدهار الاقتصاد السعودي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي أن لقاء «منظومة التجارة والاستثمار» يأتي ضمن جهود غرفة مكة المكرمة المستمرة لتمليك قطاع الأعمال والمستثمرين والمجتمع بشكل عام لجميع المعلومات التي تهمهم وتعزز من الأداء الاقتصادي في مكة المكرمة.