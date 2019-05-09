أرامكو توظف تقنيات النانو في تحفيز إنتاج مكامن النفط والغاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الخبر

أكد عضو إدارة الأبحاث والتطوير في أرامكو السعودية الدكتور فيصل العتيبي أن أبحاث الشركة وابتكاراتها المتعلقة بجسيمات الماء وبتقنية النانو، أسهمت في تحفيز ورفع إنتاج مكامن النفط والغاز تحت الماء في الحقول المغمورة إلى نسبة تتراوح بين 50 و70%، وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط النسبة العالمية التي لا تتعدى 30%، كما طورت هذه التقنية من حجم الاكتشافات، حيث تمت الاستفادة منها في الاكتشافات الأخيرة التي أضافت 900 مليار من الاحتياطي.

وذكر العتيبي خلال محاضرة بمناسبة استضافة أرامكو لمجموعة من الإعلاميين مساء أمس الأول، أن ذلك يتيح قيما مضافة لأعمال أرامكو والكميات التي تنتجها من الطاقة، ويجعل الشركة لاعبا رئيسا في ريادة تقنية الأبحاث المتعلقة بالنفط والغاز، في ظل حجم احتياطات تديره الشركة يبلغ 226 مليار برميل وبحصة إنتاج تبلغ 1 لكل 8 براميل تنتج في العالم، وطاقة معالجة للغاز تصل إلى 15.5 مليار قدم مكعب.

309 براءات في عام

وقال إن اهتمام الشركة ببراءات الاختراع المتعلقة بالطاقة بمختلف قطاعاتها رفع عدد البراءات للمرة الأولى إلى 309 براءات اختراع مسجلة في 2018م، بعد أن كانت 70 براءة اختراع قبل 5 سنوات.

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وأشار إلى أن الشركة تتوسع حاليا في إنشاء مراكز الأبحاث في المملكة وحول العالم من أجل خدمة سلسلة الإمداد والإنتاج والتسويق والاستفادة منها تجاريا، حيث تملك 12 مركزا ينتشرون في دول تمثل مواقع استراتيجية، وهناك خطط لزيادتها مع توسع أعمال الشركة واستحواذاتها، لافتا إلى أن أرامكو قامت بـ 1300 بحث في مجلات النفط والغاز.

محاكاة المكامن

ولفت العتيبي إلى أن منصة محاكاة المكامن التي طورتها أرامكو وتتناول أدق التفاصيل في مكامن حقول النفط والغاز الكبيرة البحرية، والتي يمتد بعضها لأطوال تزيد على 200 كم جعلت الشركة في مصاف أكبر الشركات التي تستفيد من التقنيات المتقدمة في إدارة عملياتها في العالم، منوها إلى أن الشركة استفادت من التقنيات التي طورتها في زيادة طاقتها التكريرية إلى 5 ملايين برميل يوميا، وإلى إنتاج 4.7 ملايين طن من زيوت الأساس في العالم، وإلى التحول السريع لإنتاج البتروكيماويات، حيث تنتج الشركة في الوقت الحاضر نحو 16.8 مليون طن في العالم، مبينا أن الشركة باتت تستخدم تقنيات حديثة لتحويل النفط إلى بتروكيماويات دون استخدام المصافي.

زيادة القيم المضافة

وأشار العتيبي إلى أنه بموجب مبادرة المواد اللامعدنية التي تبنتها أرامكو، فقد تم تحويل أكثر من 2 مليون برميل من النفط إلى مواد مختلفة شملت 5 قطاعات باستخدام تقنيات عدة، وهو ما وسع خيارات تحويل النفط إلى مواد تزيد من قيمه المضافة، وتتضمن المواد اللامعدنية من منتجات ذات قوة وكفاءة مثل الأنابيب التي تستخدم لمختلف الأغراض.

وأوضح أن تحقيق الشركة مركزا متقدما عالميا في خفض الانبعاثات لكل برميل، بحسب دراسة لجامعة ستانفورد، ليس هو فقط ما تفخر به الشركة، بل إن مركز أبحاث الشركة في ولاية ميتشغن نجح في تطوير تقنيات تخفض من انبعاثات الغاز بنسبة تصل إلى 50% وهو ما حظي بصدى واهتمام واسع لدى المهتمين بالبيئة.