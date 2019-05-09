التقاعد تنقل أسهما في 22 شركة مدرجة إلى الاستثمارات الرائدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أمس عن نقل بعض أسهمها في 22 شركة وبنكا مدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول» تمتلك فيها 5% فأكثر من رأس المال إلى ذراعها الاستثماري شركة الاستثمارات الرائدة.

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل أيام عن نقل ملكيتها في 28 شركة مدرجة في سوق الأسهم لصالح ذراعها الاستثماري شركة حصانة.

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وأوضحت مؤسسة التقاعد في بيان لها، أن نقل بعض الأسهم من المحفظة الاستثمارية للمؤسسة إلى المحفظة الاستثمارية لشركة الاستثمارات الرائدة، يأتي بغرض إداراتها وتعظيم العوائد الاستثمارية منها، بما يحقق أهداف المؤسسة وطموحاتها ويخدم المشتركين والمتقاعدين.

وأكدت المؤسسة أن نقل الأسهم من محفظتها الاستثمارية إلى شركة الاستثمارات الرائدة لا يعد بيعا منها لأصولها للشركة، وإنما هو لتمكين الشركة من ممارسة دورها في إدارة استثمارات وأموال المؤسسة.

ولفتت إلى أن عملية نقل الأسهم ستساهم في زيادة عدد الأسهم الحرة، وبالتالي تعزيز السيولة في السوق المالية وجذب المستثمرين بما يؤدي إلى دعم وتنمية السوق.

قائمة الأسهم المنقولة: