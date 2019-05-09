تمويل 77% من قائمة انتظار طالبي الدعم السكني والباقي مطلع 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، صدور الموافقات التمويلية لنحو 370 ألف مستفيد حتى العام الحالي، يمثلون 77% من إجمالي المستفيدين على قوائم الانتظار والبالغ عددهم 480 ألف مستفيد، متوقعا أن يحصل الـ 110 آلاف مستفيد المتبقين على الموافقات الفورية مطلع العام المقبل 2020.

ولفت العمودي إلى انخفاض قائمة الانتظار لطالبي الدعم السكني بنسبة 77%، مشيرا إلى أن الموافقات تصدر فورا متى ما كان لدى المستفيد الجاهزية للاستفادة من الدعم المالي المقدم من الصندوق، وفي حالة لم تصدر الموافقة يستفيد من خدمة «عجلها» عبر موقع الصندوق الالكتروني.

تغير استراتيجي

وقارن العمودي الإجراءات التمويلية التي تدعمها الخدمات الالكترونية والفروع الذكية والمستشار العقاري في الوقت الراهن، وما كان عليه الصندوق قبل 2017، حيث كان يدعم 20 ألف مستفيد سنويا، بينما يدعم الآن أكثر من 10 آلاف مستفيد شهريا، كاشفا عن وصول خدمات الصندوق إلى 15 ألف مستفيد شهريا قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن الصندوق خلال 40 عاما من إنشائه وحتى تاريخ انطلاق برنامج التحول، مول 860 ألف مستفيد، أي بمعدل 20 ألف مستفيد سنويا، معتمدا في ذلك على الدعم الحكومي والعمل المباشر مع المواطن بمعزل عن تنمية قطاع التمويل العقاري، مبينا أنه بعد التحول ونتيجة لتلبية الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، تغيرت استراتيجية الصندوق العقارية، وارتكزت على 4 محاور رئيسة، تمثلت في محور تنمية منظومة التمويل العقاري ومحور الارتقاء بتجربة المواطن ومحور التميز المؤسسي والتشغيلي ومحور والاستدامة المالية.

استثمار القدرات

ولفت المشرف العام على الصندوق خلال لقاء مساء أمس في فندق الفيرمونت بالرياض، إلى ما تحقق من تقدم كبير لبرنامج التحول الذي عمل به الصندوق، معللا ذلك بارتفاع حصة الصندوق من إجمالي عقود التمويل الموقعة، بالإضافة إلى ما تعلنه الجهات ذات العلاقة من مؤشرات ارتفاع نمو القطاع العقاري في المملكة، منوها بنجاحات الصندوق المحققة منذ بداية برنامج التحول الذي أطلقه في 2017، وحتى نهاية الربع الأول من 2019، إذ استفادت 86.7 ألف أسرة من شراء أو بناء مسكن خاص بها، بحجم المبالغ المودعة التي تصل إلى 46 مليار ريال.

وبين العمودي أن الصندوق استطاع أن يستثمر كامل قدرات القطاع التمويلي في السوق، وفق منظومة متكاملة من المنتجات والحلول، أسهمت في تطويره وفق أهداف واضحة ومستدامة، وبدعم حكومي، ليحقق إنجازات كبيرة خلال العامين الماضيين، أي من تاريخ انطلاق برنامج التحول.

نمو القطاع

ونوه العمودي بالتأثير الذي أحدثه الصندوق خلال العامين الماضيين على نمو القطاع العقاري، وتحديدا بعد إطلاق برنامج الإسكان «سكني»، والذي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتضمنة رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، مشيرا فيها إلى التحديات التي واجهها الصندوق مع الجهات التمويلية، عند تطبيق برنامج التحول من الإقراض المباشر إلى الإقراض من خلال البنوك المحلية.

وذكر أن الصندوق استطاع التغلب على تلك التحديات عبر خطط مدروسة بعناية، من شأنها تحقيق جملة من الأهداف المرسومة الضامنة لنجاح ذلك البرنامج، ذكر منها استطلاع رأي الجهات التمويلية الهادف للوصول إلى شراكة تخدم المستفيد، عادا ارتفاع العقود الموقعة بنسبة 84% خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤشر نجاح كبيرا لخطط الصندوق المعنية بالبرنامج.

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قوائم انتظار طالبي الدعم السكني:

الإجمالي 480 ألف مستفيد

370 ألف مستفيد حصلوا على موافقات حتى الآن

110 آلاف مستفيد سيحصلون على موافقة 2020

4 محاور رئيسة لاستراتيجية الصندوق

تنمية منظومة التمويل العقاري

الارتقاء بتجربة المواطن

التميز المؤسسي والتشغيلي

الاستدامة المالية

منذ إنشائه وحتى 2017

1 تمويل 860 ألف مستفيد

المعدل السنوي 20 ألف مستفيد

منذ 2017 وحتى الآن

2 الموافقة لـ 370 ألف مستفيد

متوسط الدعم الشهري حاليا 10 آلاف مستفيد

متوسط الدعم الشهري قبل نهاية العام 15 ألف مستفيد