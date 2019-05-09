الان تتابع عضو بالكونجرس يهدد الصين: أمريكا ستعاقبها بإجراءات صارمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 59 دقيقة - 9:31 م, 9 مايو 2019 م التعليقات: 0 قال عضو الكونجرس الأمريكي تيد يوهو، إن الصين تستفز الاقتصاد العالمي، وإن لم تلتزم بالمعايير الدولية ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة لمواجهتها.

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