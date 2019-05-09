الان تتابع العمودي: صندوق التنمية العقارية اعتزل الإقراض المباشر بعد 40 عامًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي, على مدى تأثير الصندوق في نمو القطاع العقاري خلال العامين الماضيين بعد إطلاق برنامج الإسكان وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وقال إن الصندوق واجه العديد من التحديات مع الجهات التمويلية تزامنًا مع تطبيق برنامج التحول الذي قام به من الإقراض المباشر إلى الإقراض عن طريق البنوك, إلا أن الصندوق تفادى هذه التحديات ووضعت الخطط والأهداف واستطلاع اراء الجهات التمويلية, مستشهدًا بتفادي تلك التحديات ونجاح التحول بارتفاع العقود الموقعة بنسبة 84% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وراهن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خلال حفل السحور الرمضاني الذي نظمته إدارته أمس بحضور عدد من الإعلاميين ومنسوبي الصندوق في أحد فنادق الرياض، على ما تحقق من تقدم كبير في تحقيق برنامح التحول الذي عمل به الصندوق, معللًا ذلك بارتفاع حصة الصندوق من إجمالي عقود التمويل الموقعة, بالإضافة إلى ما تعلنه الجهات ذات العلاقة من مؤشرات إرتفاع نمو القطاع العقاري في المملكة.

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وقال إن ما تم تحقيقه منذ بداية التحوّل في نموذج عمل الصندوق العقارية عام 2017م وحتى نهاية الربع الأول 2019, استفادة 86.7 ألف أسرة لشراء أو بناء مسكن بحجم مبالغ مودعة تصل إلى 46 مليار ريال, موضحًا أن الصندوق خلال 40 عامًا من إنشائه وحتى تاريخ التحول موّل 860 الف مستفيد بمعدل 20 ألف مستفيد سنويًا معتمدًا على الدعم الحكومي والعمل المباشر مع المواطن بمعزل عن تنمية قطاع التمويل العقاري، مبينًا أنه بعد التحوّل ونتيجة لتلبية الأهداف الطموحة لرؤية 2030 تغيرت استراتيجية الصندوق العقارية وارتكزت على 4 محاور رئيسية تمثلت في تنمية منظومة التمويل العقاري ، الارتقاء بتجربة المواطن، التميز المؤسسي والتشغيلي والاستدامة المالية.

وأضاف “العمودي”، أن الصندوق استطاع أن يستثمر كامل قدرات القطاع التمويلي في السوق وفق منظومة متكاملة من المنتجات والحلول ساهمت في تطويره وفق أهداف واضحة واستدامة ودعماً حكومي ليحقق إنجازات خلال العامين الماضيين من تاريخ التحوّل، موضحًا أن الصندوق لديه أهداف واضحة منها تقديم الحلول التمويلية لـ480 ألف مستفيد على قوائم الانتظار، حيث صدرت الموافقات لـ 370 ألف مستفيد حتى العام الحالي، متوقعًا أن يحصل 110 آلاف مستفيد على الموافقات الفورية مطلع العام المقبل 2020م، مؤكدًا انخفاض قائمة الانتظار لطالبي الدعم السكني إلى بنسبة 77%, مشيرًا إلى أن الموافقات تصدر فورًا متى كان لدى المستفيد الجاهزية للاستفادة من الدعم المالي المقدم من الصندوق وفي حالة لم تصدر الموافقة يستفيد من خدمة عجلها عبر الموقع الإلكتروني.

وقارن “العمودي”، الإجراءات التمويلية التي تدعمها الخدمات الإلكترونية والفروع الذكية والمستشار العقاري في الوقت الراهن وما كان عليه الصندوق قبل عام 2017م حيث كان يدعم 20 ألف مستفيد سنويًا, بينما يدعم الآن أكثر من 10 آلاف مستفيد شهريًا, مؤكدًا الوصول إلى 15 ألف مستفيد شهريًا قبل نهاية العام الحالي.