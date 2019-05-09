شكرا لقرائتكم المؤشر يفقد 4 في المئة من قيمته في آخر 6 أيام بضغط من عمليات البيع وهبوط أسعار الأسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 18:36

تأثرت اسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) في الفترة الأخيرة بتراجع الطلب عليها، ما أدى الى تراجع أسعارها، ليفقد المؤشر العام للسوق 4 في المئة من قيمته في أخر 6 جلسات، متخلياً عن مستواه فوق 9300 نقطة الذي سجلة نهاية الأسبوع الماضي.



وتراجع المؤشر العام للسوق اليوم، 0.48 في المئة، تعادل 42.86 نقطة هبوطا الى مستوى 8856.94 نقطة في مقابل 8899.80 نقطة أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1030 نقطة تعادل 13 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة. وتراجع المؤشر العام للسوق اليوم، 0.48 في المئة، تعادل 42.86 نقطة هبوطا الى مستوى 8856.94 نقطة في مقابل 8899.80 نقطة أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1030 نقطة تعادل 13 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة. وأدى تدافع المتعاملين الى عمليات البيع الى ارتفاع السيولة المتداولة الى 3.77 بليون ريال في مقابل 3.34 بليون ريال بزيادة 13 في المئة، وصعدت الكمية المتداولة 18 في المئة إلى 119 مليون سهم، في مقابل 101 مليون لليوم السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 1.4 في المئة إلى 104.9 ألف صفقة في مقابل 103 ألاف، ارتفع معها متوسط الصفقة الى 1134 سهماً، بنسبة 16 في المئة. Advertisements وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 189 شركة، ارتفعت اسعار أسهم 52 شركة، وهبطت أسعار أسهم 121 شركة، واستقرت أسهم 16 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 2.08 تريليون ريال (555 بليون دولار) بخسارة 15 بليون ريال (4 بلايين دولار) نسبتها 0.72 في المئة. وطاول الهبوط مؤشرات 15 قطاعا، كان أكبرها خسارة مؤشر الاتصالات المتراجع 2.92 في المئة الى 6632 نقطة، تلاه مؤشر التطبيقات الهابط 2.16 في المئة، الى 5544 نقطة، ثم تجزئة السلع الكمالية الهابط بنسبة 1.49 في المئة الى 7519 نقطة، وبلغت خسارة مؤشر العقارات 1.26 في المئة، وفقد مؤشر المواد الاساسية 0.73 في المئة من قيمته، فيما حقق مؤشر الخدمات التجارية أقل خسارة نسبتها 0.01 في المئة. واستقرت مؤشرات 6 قطاعات في المنطقة الخضراء، تصدرها مؤشر الاعلام والترفيه المرتفع 4.57 في المئة الى 10431 نقطة، تبعه مؤشر انتاج الاغذية بنسبة 1.59 في المئة، وسجل مؤشر المرافق العامة ثالث اكبر زيادة نسبتها 01.03 في المئة الى 3587 نقطة.



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