شكرا لقرائتكم 30 مليون دينار خسرتها أسهم البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 4 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 18:32

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الخميس) مسجلا الخسارة الثانية عل التوالي بنسبة 0.33 في المئة تعادل 4.78 نقطة، هبوطا الى 1436.28 نقطة في مقابل 1441.06 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 7.41 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على هبوط بنسبة 0.39 في المئة ما يعادل 3.07 نقطة الى 784.31 مقابل 787.38 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 4.71 في المئة.



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أما عن الاجماليات، نجد تراجعاً في معدلات الاداء، إذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 2.1 مليون سهم في مقابل 4.3 مليونا اليوم السابق بنسبة 52 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 598 ألف دينار في مقابل 1.15 مليون اليوم السابق بنسبة 48 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 59 صفقة في مقابل 88 صفقة بنسبة 33 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.9 بليون دينار بخسارة 30 مليون دينار نسبتها 0.33 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 16 شركة، تراجعت 6 شركات، واستقرت 10 شركات.

وعاود قطاع الاستثمار تصدر البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 350 ألف دينار بحريني، شكلت 50 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.16 مليون سهم، نفذت من خلال 14 صفقة.

وحل سهم انفستكورب في صدارة البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 238 ألف دينار، نسبتها 34 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 60 الف سهم ، نُفذت من خلال صفقة واحدة.