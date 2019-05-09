شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات بورصة "الكويت" بنسب محدودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 4 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 17:32

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة 8 في المئة الى 31 مليون دينار في مقابل 34 مليونا لليوم السابق بينما ارتفعت الكمية المتداولة 14 في المئة الى 130 مليون سهم في مقابل 113 مليوناً، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 6 في المئة الى 5978 صفقة في مقابل 5636 صفقة.



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وتزامن مع تراجع السيولة المتداولة، تراجعا في مؤشر البورصة بنسبة محدودة، إذ تراجع مؤشر السوق الاول 0.95 في المئة تعادل 60 نقطة الى 6303 نقاط في مقابل 6363 نقطة، وهبط مؤشر السوق الرئيس 0.50 في المئة تعادل 24 نقطة الى 4831 نقطة في مقابل 4855 نقطة لليوم السابق، وتراجع مؤشر السوق العام 0.83 في المئة الى 5803 نقاط.

وجاء سهم «جي اف اتش» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 1.77 في المئة، وصولاً إلى 75 فلس، من تداول 286 ألف سهم، بلغت قيمتها 21 ألف دينار.

وحقق سهم «هيومن سوفت» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 2.89 في المئة، هبوطا إلى 3.389 فلس، من تداول 128 ألف سهم، قيمتها 432 ألف دينار، نُفذت من خلال 45 صفقة .

وسجل سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 6.2 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.3 في المئة الى 684 فلس، من تداول 9.1 مليون سهم.