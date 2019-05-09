شكرا لقرائتكم "العقارات" يسجل أكبر خسارة في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 9 مايو 2019 - اخر تحديث في 9 مايو 2019 / 16:51

سجلت 64 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم (الخميس) تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 29 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة أخرى، واستقرت شركتان، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 559 بليون ريال بخسارة 7.6 بليون نستبها 1.35 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الاداء، إذ صعدت قيمة الاسهم المتداولة 20 في المئة الى 277 مليون ريال في مقابل 231 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 7 في المئة الى 9.47 مليون سهم، في مقابل 8.82 مليون، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 14 في المئة الى 6148 صفقة في مقابل 5408 صفقات.

وواصل المؤشر العام للبورصة تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، فاقداً 0.95 في المئة من قيمته، تعادل 96 نقطة، هبوطا الى 10027 نقطة في مقابل 10123 نقطة اليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 2.64 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر العقارات بخسارة 2.48 في المئة الى 1775 نقطة، تلاه ﻣﺅﺷﺭ النقل الهابط 1.81 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر التأمين 1.80 في المئة الى 3173 نقطة.

وبلغت خسارة مؤشر المصارف 1.50 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بخسارة 1.36 في المئة، فيما سجل مؤشر الصناعة خسارة نسبتها 0.99 في المئة، وفي المقابل سجل مؤشر الخدمات الزيادة الوحيدة نسبتها 0.35 في المئة.